O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA]

W sobotę w usteckiej NSP Adventure została otwarta wystawa, która jest efektem projektu Szkoła Wielokulturowa.

– Witamy państwa w wielokulturowej szkole, która tak naprawdę jest w drodze do wielokulturowej szkoły, bo to jest obszerny i złożony temat – tymi słowami powitał gości Dariusz Patoleta, prezes Fundacji Nauka to przygoda, która jest organem prowadzącym szkołę. - Uświadomiliśmy sobie, że migracja dotyka nas już od bardzo dawna. W marcu 2022 roku przyjęliśmy 47 dzieci ukraińskich uchodźców. Polskie rodziny powracają z dziećmi, które nie znają języka polskiego. To jest duży problem, że wychowane są w całkiem innym środowisku, mają inny system wartości. Zastanawia nas, co dzieje się w dzieciach, wyrwanych z Ukrainy, co czują polscy uczniowie? Dzieci radzą sobie świetnie, dogadują się, grają w te same gry, współpracują, kłócą się, ściągają, unikają kartkówek. Tak jak to dzieci, radzą sobie ze swoim życiem, ale w tle coś przeżywają. Naszym zadaniem jest przyjrzeć się temu z uważnością.