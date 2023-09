Oczyszczalnia w Borzytuchomiu na miarę XXI wieku. Inwestycja rozpoczyna się (WIDEO)

Gmina Borzytuchom otrzymała promesę na rekordową kwotę 9,91 mln zł, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

- To historyczna inwestycja, którW ramach pozyskanym środków zrealizowane zostaną dwa projekty w ramach Polskiego Ładu:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Borzytuchom – 8.200.000 zł – rozbudowa oczyszczalni ścieków, doposażenie w nowe technologie a także osprzęt techniczny, instalowanie sieci wodno-kanalizacyjnej Struszewo i Niedarzyno w całości, plany zagospodarowania przestrzennego (PZP), a także jeden odcinek Chotkowo (kanalizacja), jeden odcinek Jutrzenka (kanalizacja), odcinek Krosnowo (woda, kanalizacja), Borzytuchom kilka odcinków kanalizacyjnych.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce – 1.710.000 zł – dofinansowanie w Polskim Ładzie w wysokości 9.910.000zł, Fundusz Inwestycji Lokalnych ok. 3 mln, a także nakłady na dokumentację, utwardzenie dróg etc. To koszt jaki poniesie gmina w związku z rozbudową. Wspaniale, że udało się uzyskać to dofinansowanie, gdyż przyśpieszy to termin zrealizowania inwestycji w tym zakresie o kilka a może nawet o kilkanaście lat. Środki te umożliwiają osiągnięcie bardzo wysokiego wskaźnika w zakresie skanalizowania.