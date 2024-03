Od starych mebli po pisanki wielkanocne. Mirella i jej pracownia (ZDJĘCIA)

Pani Mirella prowadzi pracownię stylizacji mebli farbami kredowymi Pelisa Art. w Grąsinie, dziesięć kilometrów od Słupska. Już jako nastoletnia dziewczyna uwielbiała stare rzeczy z duszą. - Chodziłam pod strychu u dziadków i zaglądałam w każdą szafkę, zachwycałam się każdym starym krzesłem - wspomina artystka. - Wtedy jeszcze nie sądziłam, że mój sentyment do staroci przerodzi się w pasję i zawód. Ten pomysł przyszedł znienacka, gdy kobieta pracowała za granicą.

Zaczęło się od skrzyni

I nagle wspomnienia z dzieciństwa powróciły. - Chciałam dowiedzieć się więcej, nauczyć rożnych technik odnawiania mebli - mówi kobieta. - W Szkocji ukończyłam kurs stylizacji mebli, potem tapicerski. Tak wciągnęłam się. Pokochałam dawanie drugiego życia meblom i przedmiotom dla wielu bezużytecznym. Lubię też dbać o środowisko dlatego upcycling jest świetną formą, by nie wyrzucać, a zmieniać, naprawiać. (Upcycling - znany również jako przetwarzanie gospodarcze, jest procesem przekształcania nieużywanych, zniszczonych lub niechcianych przedmiotów w nowe produkty o wyższej wartości estetycznej, funkcjonalnej lub ekologicznej - dop. red). Nieopisane jest uczucie, gdy ze starej szafki, stołka powstaje zupełnie coś nowego. I ta satysfakcja, że zamiast trafić na stertę śmieci - może stać się ozdobą naszego domu! W Szkocji szło mi tak dobrze, że z czasem zaczęłam robić meble na sprzedaż, a potem na zamówienie klienta. Wiele moich prac zdobi tamtejsze domy, z czego jestem dumna.

Powrót do kraju

Do Polski wróciła kilka lat temu, by być bliżej rodziny. Tęskniła.

- W Polsce kontynuuje swoją przygodę - mówi artystka. - Ukończyłam tu kurs dla zaawansowanych w renomowanej pracowni reprezentującej Annie Sloan (brytyjską projektantkę i dekoratorkę wnętrz oraz innowatorkę farb kredowych) - mówi kobieta. - Pod koniec maja ubiegłego roku zdecydowaliśmy z mężem zrobić mi małą pracownię. Marzyłam o tym od lat. Z części starej obory z lat 60. gdzie kiedyś trzymano krowy i kury zrobiliśmy mi mój kącik. Własnymi siłami, z pomocą bliskich i przyjaciół powstała pracownia Pelisa Art. Teraz w niej odnawiam meble na sprzedaż, robię stylizację na zamówienie, ale przede wszystkim prowadzę kursy stylizacji mebli i zdobień. Panie i panowie, bo był też u mnie rodzynek uczą się podstaw użycia farb kredowych, pędzli i wosków dla pozyskania rożnych efektów na meblu. Zdobią deseczki papierem ryżowym, szablonami, różnymi wyciskami z gliny. Uczą się złocenia płatkami złota oraz złotymi woskami. Na koniec naprawiają i stylizują mały mebelek. Najpiękniejsze jest zarażanie moją pasją. Gdy widzę jak kursanci się cieszą, że udało im się zrobić coś z "niczego". Moją największą fanką jest 7-letnia córeczka, która wraz ze mną czasem pracuje. I marzy o tym, by jak ja w przyszłości dawać drugie życie przedmiotom.