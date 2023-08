Odszedł do innego świata Ryszard Wrzesiński („Diabeł”), artysta, muzyk, „kapelusznik”

Był czynnym działaczem Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku, należał do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym działał m.in. ze śp. Jerzym Dąbrową- Januszewskim oraz Zbigniewem Talewskim.

Popularny „Diabeł” (taką miał ksywkę) uczęszczał do Liceum Pedagogicznego. Następnie ukończył Studium Nauczycielskie. Od czasów szkolnych pasjonował się muzyką. Grał na perkusji w wielu zespołach z takimi muzykami jak m.in.: Olek Śliwa, Andrzej Górski, Leszek Nowak. Często występował w słupskich restauracjach Metro i Staromiejska (zwana Centralną), a także w Bałtyckiej w Ustce. W 1970 roku ożenił się z Jolantą, z którą prowadził przez lata pracownię z kapeluszami. Mieli troje dzieci, Kamilę, Wojtka i Małgorzatę.

Ryszard miał bardzo dobre, bo „złote” serce dla ludzi. Jego domeną było towarzystwo. Był otwarty we wszystkich kontaktach koleżeńskich i wierny w przyjaźni. Bardzo uwielbiał podróże, pasjonował się żeglarstwem i malarstwem.

W 2021 r. powrócił do Słupska. Zmagał się z chorobami. Mimo niepełnosprawności był zawsze uśmiechnięty i zadowolony. Nigdy na nic nie narzekał. Cały czas malował obrazy, tworząc swoją malutką galerię. Nie tak dawno odwiedził Nowy Teatr w Słupsku, oklaskując w pierwszym rzędzie przedstawienie „Nasz mały PRL”. Z najstarszą córką Kamilą przychodził do cukierni Kaiser Cafe na ciastka, które uwielbiał. Do końca był ciekawy świata.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 1 września (piątek) na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie o godz. 13.30, wyprowadzenie na miejsce spoczynku o godz. 14.00. Msza święta odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 12.00 w Kościele Jana Kantego w Słupsku.

Zamiast kwiatów rodzina prosi o datki na słupskie hospicjum.