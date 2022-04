Odszedł Stanisław Kątnik. Człowiek wielu talentów, twórca Arabeski, przyjaciel ludzi i zwierząt

Stanisław Kątnik (7 VIII 1935 – 9 IV 2022) urodził się tuż przed II wojną światową, w 1935 r., w Husowie k. Łańcuta. Wychowywany przez matkę, Anielę Kątnik (z d. Wisz), od wczesnego dzieciństwa uzewnętrzniał swoje wszechstronne utalentowanie. Potrafił zarówno szyć, jak i haftować, samodzielnie zbudować rower, ale także grać na instrumentach (w tym na akordeonie, harmonijce, a także na instrumentach klawiszowych).

Marzeniem jego Mamy było, aby został felczerem. Podjął się realizacji tego planu, jednakże ostatecznie, z uwagi na wprowadzony przymus pracy dla felczerów na wsiach, zrezygnował z kontynuowania tej drogi. Jego marzeniem było bowiem życie w mieście i tworzenie.

Przeniósł się do szkoły w Jeleniej Górze, by zostać elektroakustykiem. Tam uczył się również fotografii, która stała się pasją jego życia. W szkole miał możliwość korzystania z ciemni. Jego prace wygrały kilka konkursów fotograficznych.

Zarówno przygotowania do zawodu felczera, jak i wiedza nabyta w Jeleniej Górze, wpłynęły na jego kolejną umiejętność, jaką było tworzenie narzędzi medycznych (w tym dentystycznych, ginekologicznych). Przez lata był konserwatorem sprzętu medycznego.

Niektórym mieszkańcom Słupska był znany z unowocześnień, jakie wprowadzał do swojego skutera marki Osa, którym zwiedził całą Europę. Dokonywane przez niego przeróbki doceniane były na ogólnopolskim zlocie Os, organizowanym przez Klub Motorowy LOK, za które otrzymał bezapelacyjnie, pierwsze miejsce. Jego praca zyskała uznanie do tego stopnia, że zaproponowano mu stanowisko dyrektora Koncernu Motoryzacyjnego we Francji. Z oferty tej jednak nie skorzystał i powrócił do Polski.

W Słupsku współpracował z pierwszymi grupami big bitowymi. Tworzył i naprawiał instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy. Współpracował z takimi osobami, jak: Karina Stanek, Kasia Sobczak, Czerwono Czarni czy Krzysztof Krawczyk. Praca z artystami ogólnopolskimi, poznawanie warsztatu branży menadżerskiej stanowiły podwaliny do jego dalszej aktywności na rzecz kultury.

Wraz z Mieczysławą Kętrzyńską założył dziecięcy zespół WIR oraz zespół taneczny Marionetki, który w listopadzie 1972 r., w wyniku przeprowadzonego konkursu, zmienił swoją nazwę i stał się Słupską Grupą Baletową Arabeska (SGB Arabeska).

Początki zespołu nie były łatwe. Nowoczesny taniec, choć oparty był na światowych trendach, poznanych przez Stanisława Kątnika, nie mieścił się w przyjętych wówczas kanonach. Zarówno koncepcja choreograficzna, jak i prezentowane stroje budziły kontrowersje. Pierwszy sukces „Arabeska” osiągnęła w 1971 r., zajmując I miejsce w eliminacjach szkolnych zespołów artystycznych w Słupsku oraz w eliminacjach wojewódzkich w Koszalinie. Odnosiła sukcesy pomimo braku sali do ćwiczeń i odpowiedniego zaplecza. Brała udział w widowiskach reżyserowanych przez znanych twórców i występowała z topowymi artystami w kraju i za granicą.