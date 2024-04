Ogromne dzikie wysypisko w usteckim lesie. Za wywóz odpadów zapłacą mieszkańcy

Można tam znaleźć wszystko - do ubrania, umeblowania, remontowania. I worki pełne śmieci. W uroczym niegdyś zakątku Ustka Leśniczówka, przy drodze wiodącej do koszar, także w tym roku trzeba uprzątnąć śmietnisko. W starych budach dawnej siedziby bezdomnych rośnie cała kupa komuś niepotrzebnych rzeczy, a wokół ulicy o pachnącej nazwie roztacza się smród.

Tegoroczna wiosna w lesie w okolicy ulicy Jaśminowej i Koszarowej jest równie obfita jak rok temu. Wówczas w lesie zalegały lodówki, wanny, telewizory, papa, meble, okna i drzwi, drewno, odpady poremontowe, złom, tapczany, kołdry, pierzyny - znoszone z wystawek. Można było odnieść wrażenie, że nielegalne wysypisko narastało latami. Było skutkiem zbieractwa bezdomnego mężczyzny pomieszkującego w starej szopie. Jednak można też było wytropić tam odpady także z innych źródeł.

Wszystko więc wskazywało na to, że znoszenie ze śmietników rzeczy, które w przekonaniu zbieracza mogły się przydać, zachęciło inne osoby do tworzenia składowiska.

- To miejsce stało się swego rodzaju „metą”. Ludzie zwozili tam swoje niepotrzebne rzeczy, wiedząc że ktoś je chętnie przyjmuje. Drzwi były zawsze otwarte. Przecież nie wyrzucili niczego do lasu, lecz oddali komuś, komu to się przyda. Jednak tak naprawdę wykorzystali jego nawyki, jego chorobę – oceniała ten rodzaj pozbywania się niepotrzebnych rzeczy psychoterapeutka Grażyna Chowaniec.