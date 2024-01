Orszak Trzech Króli w Nożynie. W Bytowie koncert kolęd.

- 6 stycznia odbędzie się w naszej parafii Orszak Trzech Króli - zapowiada Michał Lal, proboszcz parafii Antoniego Padewskiego w Nożynie w gminie Czarna Dąbrówka. - Już dzisiaj zapraszam wszystkich parafian i gości do wzięcia w nim udziału. To nasze wspólne kolędowanie jest kolejną okazją do zjednoczenia się wokół Chrystusa. Dzieci zachęcam aby przebrały się za pasterzy.

Uroczystość odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Nożynie. Początek o godzinie 13. Barwny korowód wyruszy do świątyni ze szkoły.