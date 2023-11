Osobówka „skosiła” latarnię na ulicy Rejtana. Kolizja na słupskim ringu [ZDJĘCIA]

- Dzisiaj około godziny 09:40 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Słupsku przy ulicy Rejtana. Pracujący na miejscu policjanci słupskiej drogówki ustalili, że 43-letni kierujący mercedesem nie dostosował prędkości do warunków drogowych i uderzył w latarnię – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Impet uderzenia był tak silny, że zdołał powalić latarnię. Ucierpiał też znak drogowy i pobliskie nasadzenia.

- Kierowca był trzeźwy, nie odniósł obrażeń. Policjanci ukarali go mandatem i zatrzymali dowód rejestracyjny od mercedesa – dodaje Bagiński.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach. Szczególnie jesienią. To wyjątkowa pora roku, która wymaga od kierowców zmiany techniki jazdy. Opady deszczu, szybko zapadający zmrok i poranne mgły, to nieodłączne elementy jesiennej aury. Zmienne warunki atmosferyczne w połączeniu z drogową brawurą mogą przyczynić się do tragicznych w skutkach wypadków. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego apelują, by w ten jesienny okres kierowcy zmienili technikę jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków jesienią. Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu oraz duże natężenie ruchu na drodze – należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierujący powinni pamiętać, aby poruszać się z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości.