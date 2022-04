Ostatni mecz Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk w sezonie zasadniczym

Warto przypomnieć, że ta rywalizacja nie będzie miała żadnego wpływu na pierwszą pozycję Czarnych przed play - off - ona jest już niezagrożona.

Choć samo spotkanie nie ma dla Czarnych większego znaczenia, na pewno warto byłoby wygrać i po raz kolejny udowodnić, że nasza ekipa w pełni zasłużyła na miano lidera Polskiej Ligi Koszykówki. W podobniej sytuacji są gracze ze Stargardu. Co prawda ich pozycja jest dużo niższa - jednak już dawno zapewnili sobie bezpieczne utrzymanie, ale stracili też szansę na walkę o czołową ósemkę. Liderem drużyny prowadzonej przez Macieja Raczyńskiego jest Admon Gilder, który w każdym w 18 rozegranych przez siebie spotkań notuje średnio ponad 19 punktów, do których dokłada dokładnie 5.5 zbiórki. W zespole Spójni występuje znakomicie znany w Słupsku Tomasz Śnieg, który w przeszłości przez kilka sezonów reprezentował nasze miasto w ekstraklasowych rozgrywkach. Pierwszy mecz między dwiema drużynami w hali Gryfia - choć okraszony słabą skutecznością po dwóch stronach - był niezwykle ekscytujący. Wynik meczu do ostatnich sekund pozostawał sprawą otwartą, ale ostatecznie to koszykarze ze Słupska zachowali więcej zimnej krwi i wygrali 68:66. Najlepiej po stronie słupszczan punktował wtedy Mikołaj Witliński - autor 15 oczek.