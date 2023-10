Ostatnie porządki na grobach i zakupy przed dniem Wszystkich Świętych

W trosce o bezpieczeństwo na cmentarzach słupscy policjanci będą pełnili służby zarówno w patrolach umundurowanych jak i nie umundurowanych, a drogi dojazdowe i rejony nekropolii będą patrolowali radiowozami oznakowanymi oraz nie oznakowanymi.

Funkcjonariusze pomogą wszystkim bezpiecznie spędzić ten szczególny czas. Pokierują ruchem, rozładują tworzące się zatory drogowe, pomogą zaparkować, zadbają o to, by na naszych drogach było bezpiecznie. Policjanci będą kontrolować trzeźwość uczestników ruchu, weryfikować stan techniczny pojazdów oraz sprawdzą, czy kierowcy poruszają się z dozwoloną prędkością. Przy okazji każdej kontroli policjanci będą szczególną uwagę zwracać na to, czy dzieci przewożone są w fotelikach ochronnych oraz czy wszystkie osoby podróżujące autem mają zapięte pasy. Mundurowi apelują do wszystkich kierowców o zwiększenie uwagi, koncentracji, ostrożności i przede wszystkim o rozsądek. Natężenie ruchu będzie duże, dlatego stosujmy się do poleceń kierujących ruchem funkcjonariuszy. Dla własnego bezpieczeństwa i spokoju, z wyprzedzeniem prześledźmy zmiany organizacji ruchu w obrębie cmentarzy.