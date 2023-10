Pamiętają o tych, o których nikt już nie pamięta. Młodzież z ZSI w Słupsku zadbała o opuszczone nagrobki dzieci

- Wyrywamy rośliny i chwasty, które porastają małe mogiłki. To ważne, żeby pamiętać o osobach, których już z nami nie ma. Szczególnie o tych zapomnianych przez ich rodziny – mówi Agata Grędecka z V klasy Liceum Sztuk Plastycznych, które jest częścią ZSI.

- Od ponad 10 lat opiekujemy się opuszczonymi grobami. Widać, że nikt się nimi nie zajmuje na co dzień. Być może bliscy pochowanych tu dzieci też już nie żyją. Młodzież z naszej szkoły oporządza te nagrobki, sprząta je, a na koniec zapala znicze pamięci – mówi Maria Lelakowska, nauczycielka matematyki, opiekunka szkolnego wolontariatu w ZSI. – To ważne, żeby w ten sposób uwrażliwiać młodych ludzi i angażować w bezinteresowną pomoc.

W tym roku Maria Lelakowska, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku i opiekunka szkolnego wolontariatu, do udziału w akcji zaprosiła siedmioosobową grupę wolontariuszek.

Tradycja palenia zniczy

W najbliższą środę będziemy obchodzić Dzień Wszystkich Świętych. To szczególnie ważna uroczystość nie tylko dla katolików, ale również ateistów i ludzi innych wyznań. W dniu tym wszyscy spotykają się na cmentarzach, by zapalić na grobach swoich bliskich znicz.

Zwyczaj palenia zniczy w tym dniu jest tak oczywisty, że wiele osób nawet nie zastanawia się nad jego pochodzeniem. A tradycja zapalania na grobach bliskich ognia wywodzi się z pewnego pogańskiego obrzędu. Podczas tzw. dziadów przyzywano z zaświatów dusze zmarłych, by pomóc im i zaspokoić ich cielesne potrzeby. Podczas odprawiania dziadów na grobach bliskich stawiano jedzenie oraz napoje, by duchy mogły się posilić. Palono wówczas również ogień, który miał odstraszać upiory i pozwalać na ogrzanie się zbłąkanym duszom. Ogień pomagał również duchom w odnalezieniu drogi do domu.

Dziś ogień na grobach w postaci palącego się znicza symbolizuje przede wszystkim naszą pamięć o zmarłych. Ogień oznacza wieczność oraz światło życia.