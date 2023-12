W Słupsku uczczono pamięć żołnierzy i policjantów poległych w misjach zagranicznych

- Dla żołnierzy udział w misjach to doskonały, praktyczny sprawdzian zdolności, gotowości do działania i przygotowania do stawianych przed nimi zadań. Służba poza granicami kraju to także ważny element budowania bezpieczeństwa państwa. Zaangażowanie Wojska Polskiego w operacje międzynarodowe, w poczuciu solidarności z sojusznikami, jest również inwestycją w nasze własne bezpieczeństwo oraz gwarancją, że w sytuacji zagrożenia dla naszego kraju możemy liczyć na wsparcie partnerów.