Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 21.05.2024 Mariusz Surowiec

To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.