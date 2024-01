Pijany kurier z puszkami piwa w rękach uciekał przed policjantami. W samochodzie wciąż miał niedostarczone paczki

Pijany kurier uciekał przed policją. W samochodzie miał paczki, a w rękach... puszki piwa

- Kierowca jednej z firm kurierskich gdy tylko usłyszał, że policjanci są w drodze pozostawił swój pojazd pełny niedostarczonych paczek i ruszył do ucieczki - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Po wskazaniu kierunku i rysopisu mężczyzny, funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli penetrację pobliskiego terenu.

Po kilku minutach nagle wśród drzew pobliskiego lasu wyłonił się mężczyzna biegnący z dwiema puszkami piwa w rękach. Na nic miał jednak wezwania policjantów do zatrzymania, więc mundurowi ruszyli w pościg pieszy i po chwili obezwładnili mężczyznę. W rozmowie przekazał on policjantom, że właśnie wraca z pracy do domu, a w drodze powrotnej wypił dwa piwa. Pomylił jednak drogi do domu, więc próbował zawrócić nie zauważając rowu.

Badanie trzeźwości 38-latka wykazało, że ma on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Stracił prawo jazdy i wkrótce odpowie za jadę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.