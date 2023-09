Piknik integracyjny w Korzybiu. To była impreza pełna zrozumienia, radości i dobrej muzyki [ZDJĘCIA]

To była impreza łamiąca wszelkie bariery – zorganizowano ją z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, by pokazać, że są one również częścią społeczeństwa. Była to zatem świetna okazja do integracji i wspólnej zabawy. Celem wydarzenia było przed wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych i ich codziennego funkcjonowania.

- Naszym celem jest wspólna integracja z osobami niepełnosprawnymi. W Polsce nikt nie organizuje koncertów, na które zapraszane są takie osoby. Nikt nie myśli, że chcą oni czuć się tak samo jak my – podkreśla Beata Gałecka ze stowarzyszenia „Skrzydła Anioła”, które odpowiedzialne było za przygotowanie imprezy.

Ostatnia edycja pikniku odbyła się cztery lata temu, później w jej ponownej organizacji przeszkodziła pandemia. W tym roku impreza powróciła z podwójną siłą. Nie bez powodu wydarzenie rozegrało się pod hasłem „Moc jest w naszych sercach”.