PKS Bytów będzie woził mieszkańców gminy Rzeczenica

Gmina Rzeczenica podpisała umowę na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich z bytowskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej. To pokłosie wypowiedzenia poprzedniej umowy przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie. Spółka z Bytowa będzie nowym przewoźnikiem.

Dowiozą dzieci do szkół

- Dzięki tej umowie ponad 130 dzieci i młodzieży będzie mogło dojeżdżać do naszych placówek szkolnych, ale również nasi mieszkańcy w ramach tak zwanego transportu publicznego, będą mogli poruszać się po terenie gminy, włącznie z dojazdem do stolicy gminy, czyli miejscowości Rzeczenica. Warto podkreślić, że cena biletu miesięcznego dla uczniów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym - nie zmieni się. Będzie to wciąż 160 złotych miesięcznie – mówi Marcin Szulc, wójt gminy Rzeczenica.

Realizacja umowy ma kosztować prawie 700 tysięcy złotych. Rzeczenicki samorząd zamierza także korzystać z dopłat z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowa z PKS Bytów została zawarta na okres 16 miesięcy, czyli do końca 2024 roku.