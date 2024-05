Ustczanie i turyści świętowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

- Szacunek do symboli narodowych: godła, flagi i hymnu dla ponad 90 procent Polek i Polaków jest wyrazem patriotyzmu. Co ciekawe, płacenie podatków jako wyraz patriotyzmu wskazuje już tylko około 70 procent z nas. W każdym razie lubimy symbole. Lubimy się nimi oznaczać, bo dzięki nim czujemy przynależność, tożsamość, bezpieczeństwo, siłę i wspólnotę wartości – mówił burmistrz Ustki Jacek Maniszewski. - Dzisiejszy dzień przypomina nam o symbolice flagi i jej wspólnotowym charakterze. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.