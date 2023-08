Pobicie, zniewagi i narkotyki. Słuchacz Szkoły Policji w Słupsku z prokuratorskimi zarzutami

Prokuratorskie zarzuty i środki zapobiegawcze to skutek wycieczki do Ustki 23-letniego Jakuba P., posterunkowego z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, uczestnika szkolenia zawodowego podoficerskiego Szkoły Policji w Słupsku. Młody policjant wyprawił się nad morze z kolegami. Po przyjeździe do Słupska zaczął się dziwnie zachowywać. Koledzy weszli na teren Szkoły Policji, Jakub P. został na ulicy. Sytuację zarejestrował monitoring. Był późny wieczór. Już po obowiązkowej godzinie 21.30 powrotu do szkoły.

Posterunkowy był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W Ustce zrobił też inne zakupy – 3-CMC. Woreczek z tą psychoaktywną substancją trzymał w etui razem z legitymacją służbową.

W tym czasie obok Szkoły Policji na boisku podstawówki przesiadywała grupa chłopców. Nie wiadomo, o co poszło, bo wersje są różne. Jakub P. zaczął zaczepiać i szarpać dwóch nastolatków. Jednego z nich uderzył w twarz, powodując u chłopaka obrażenia. Gonił też innych, jadących na rowerach. Sam upadł na twarz, przechodząc przez płot. Aż w końcu rozebrał się do naga.