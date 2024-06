Początek wakacji ze strażakami, policjantami i ratownikami

Gmina Bytów wraz służbami ratowniczymi organizują spotkanie prewencyjno-profilaktyczne "Bezpieczne wakacje nad wodą", które odbędzie się w środę, 19 czerwca na kąpielisku nad jeziorem Jeleń.

Okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Będzie to czas odpoczynku, relaksu i zabawy, ale także sytuacji, w których grozi niebezpieczeństwo. Celem akcji "Bezpieczne wakacje nad wodą" jest zapoznanie zwłaszcza młodzieży szkolnej z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz zasadami zachowania w nagłych wypadkach, tak by po przerwie wakacyjnej wrócili bezpiecznie do szkoły.

W programie wydarzenia:

– akcja ratownicza na wodzie (ratowanie osoby poszkodowanej z wody przez Straż Pożarną, WOPR i Policję, akcja medyczna na plaży przez Ratowników Medycznych ze Szpitala Powiatu Bytowskiego);

– festyn profilaktyczny: promocja zawodu policjanta, profilaktyki alkoholowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych wakacji, możliwość obejrzenia radiowozu i motocykla policyjnego, karetki pogotowia, samochodu strażackiego, nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej.