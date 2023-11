Pogoda. Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem i opadami marznącymi w Słupsku i powiecie

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku informuje:

Silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 95

km/h na wybrzeżu i do 80 km/h w głębi lądu, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%.