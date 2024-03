Pogodny weekend nad morzem. Długie spacery i morsowanie w Ustce [ZDJĘCIA]

Pogoda na kolejne dni marca

W poniedziałek i wtorek kontynuacja dobrej pogody, tylko będzie nieco chłodniej - do 13 stopni C. Od zachodu zacznie jednak wkraczać ochłodzenie i wartości dwucyfrowych już nie będzie - we wtorek wieczorem od 5 do 9 stopni. Środa i kolejne dni chłodniejsze, ale to nie oznacza, że zimowe, bardziej jak wczesna wiosna. Wraz z tym chłodem temperatura w nocy będzie spadała poniżej zera.

Meteorolodzy przewidują, że od 11 do 17 marca temperatura będzie taka, jak być powinna o tej porze roku, czyli osiągnie wartości maksymalne do 7-9 stopni Celsjusza. W nocy będzie raczej koło zera, a na wschodzie kraju możliwe są przymrozki. W kolejnym tygodniu podobne wartości temperatur do 6-7 stopni, a w nocy koło zera i miejscami lokalne przymrozki.