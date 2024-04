Pomóż Kasi i Kamili ze Słupska wydać płytę z nowymi kolędami. Każda złotówka ma moc spełniania marzeń

Szybko powstały pierwsze kolędy, na razie jest ich osiem, będzie kilkanaście. Teksty w większości pisze Kamila, muzykę - Kasia. Do tego duetu dołączył, jako aranżer, Mariusz Czajka. Materiał na płytę już więc powstaje. Jakie będą te nowe kolędy? - Radosne, uwielbieniowe, w stylu gospel, czerpiące z różnych tradycji, także afrykańskiej, żywiołowe, z tekstami religijnymi i takimi, które opowiadają o nas, ludziach współczesnych - mówi Kamila Lewicka. - A że wierzymy mocno, iż musimy się tymi kolędami podzielić z ludźmi, od razu pojawił się pomysł wydania płyty. I tutaj powstał jednocześnie problem, skąd wziąć na to pieniądze, bo sami takiego wydatku nie uciągniemy.

- Po świątecznym koncercie uczniów naszego Studia Artystycznego Tu Kultura, który organizowałyśmy z Kasią, zauważyłyśmy, że ciągle wykonujemy te same kolędy, że ich repertuar się nie powiększa - mówi Kamila Lewicka. - Owszem, powstają piosenki okołobożenarodzeniowe, tworzy takie między innymi zespół Trzeci Dzień Tygodnia (TGD), ale nowych kolęd, współczesnych, nie ma. Nikt ich nie pisze. I poczułyśmy, że my możemy to zrobić.

Kamila z Kasią założyły więc konto Tworzymy płytę z kolędami na portalu zrzutka.pl. Do końca czerwca muszą uzbierać 50 tysięcy złotych. Na co? Na opłacenie 12-osobowego bandu i 12-osobowego zespołu wokalnego oraz solistów, wynajęcie studia nagraniowego (jeżeli uda się z bonifikatą, to będzie koszt 1200 zł za dzień), wydruk nut, produkcję płyty, okładkę z grafiką, wynajęcie sali prób, wytłoczenie płyt. To nawet więcej niż 50 tysięcy, więc kolędowe trio będzie też szukać sponsorów.

- Wierzymy w siłę tego projektu i wierzymy w siłę pomagania! Stwórzcie z nami te kolędy - na pewno Was zaskoczą. Będziemy wdzięczne za każdą wpłatę - piszą Kasia i Kamila na portalu zrzutka.pl.

Jak wpłacić datek? Linki do zrzutki można znaleźć na profilach Kasi, Kamili i SA Tu Kultura na Facebooku, można też po prostu w stronie zrzutka.pl wpisać nazwę projektu: Tworzymy płytę z kolędami.