Poszukiwanego nie było, ale były narkotyki. Policjanci zatrzymali 43-letniego słupszczanina

43-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Nie był to ten mężczyzna, po którego policjanci przyszli, jednak znalezienie zabronionych substancji doprowadziło do postawienia mu zarzutu posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór i poręczenie majątkowe.

KMP Słupsk