Potrącenie rowerzysty w Miastku. Na szczęście dziecku nic się nie stało

Na szczęście dziecku nic się nie stało

- Ustalenia policjantów wskazują, że małoletni jadąc rowerem wjechał na jezdnie wprost pod pojazd - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. Nikomu nic się nie stało. Prowadzimy czynności w kierunku kolizji drogowej.

Policja apeluje o rozwagę zarówno do rodziców, aby pilnowali swoich pociech, a także kierujących. - Warunki drogowe są bardzo trudne. Zmienna aura, dodatkowo źle wpływa na kierowców, dlatego prosimy o uwagę i ostrożność podczas jazdy samochodem: nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie to jedne z głównych przyczyn wypadków i kolizji - mówią policjanci. - Dodatkowo na koncentrację kierowców wpływ ma korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Dodatkowo do pieszych apelujemy o używanie elementów odblaskowych, mimo że ich posiadanie jest obowiązkowe jedynie poza terenem zabudowanym, używajcie ich także mieście ich posiadanie znacznie zwiększa widoczność pieszego.