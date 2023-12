Pożar domu, usuwanie zwalonych drzew po wichurze i zalane piwnice. Słupscy straży wyjeżdżali w święta 47 razy

Telefon w dyżurce Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku podczas trzech świątecznych dni - od 24 do 26 grudnia - dzwonił 47 razy. Były to wezwania do pożarów, zalanych piwnic, powalonych drzew, które blokowały przejazd oraz do palącej się sadzy w kominie.

- Było to dokładnie 9 pożarów, 35 miejscowych zagrożeń oraz trzy alarmy fałszywe - mówi mł. kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiej PSP w Słupsku. - Jeżeli chodzi o pożary, to do najgroźniejszego doszło w dniu 25 grudnia w miejscowości Łokciowe. Był to pożar pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Do walki z żywiołem skierowano cztery zastępy PSP i OSP. Obyło się bez ofiar. Na tę chwilę nie jest znana przyczyna powstania zdarzenia - mówi Basarab.

Były też inne zdarzenia, m.in. pożary transformatorów na sieciach energetycznych.