Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera!

Renowacja zabytkowego, kolejowego mostu nad rzeką Borują w Bytowie była długo wyczekiwaną inwestycją. Ceglano-kamienna konstrukcja, będąca perełką architektoniczną rodem z XIX wieku przeszła gruntowną przebudowę. Mamy dla Was zdjęcia archiwalne, sprzed wielu lat, z czasów gdy most był ruiną, z przebudowy oraz efektu końcowego.

O początkach mostu

Most kolejowy nad rzeką Borują powstał XIX wieku - około 1884 roku. Składa się z sześciu murowanych przęseł o sklepieniach kolistych, które wykonano z cegły ceramicznej. Łuki sklepień wsparte są na murowanych z kamienia granitowego podporach. Na filarach znajdują się płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i królewskich kolei.

Most wzorowany jest na rzymskich akweduktach. Widniał na pieniądzach zastępczych Bytowa o nominale dwóch marek wydawanych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Należy do najciekawszych i najpiękniejszych pomorskich zabytków kolejowych.

Jak twierdzą urzędnicy z bytowskiego ratusza podczas procedury przejęcia przez Gminę Bytów urzędnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej dotarli do dokumentów opracowanych przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, obalających wcześniejsze przekonanie, że most nigdy nie spełniał funkcji mostu kolejowego. W dokumentach źródłowych znaleźli informację, że most eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem przez około 30 lat. W końcu XIX i na początku XX wieku, kiedy Bytów zyskał rangę węzła kolejowego (połączenie z Kościerzyną i z Lęborkiem) i gdy budowano linię kolejową do Miastka w 1909 roku narodziła się potrzeba przebudowy infrastruktury kolejowej w Bytowie. Zbudowano nowy dworzec a tory poprowadzono sztucznym nasypem, około 150 metrów na południe od mostu.