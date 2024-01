Prawdziwy cud natury. Gdzie znajduje się Stevns Klint wpisany na listę UNESCO? (ZDJĘCIA)

Duński Trzęsacz

Malowniczy klif jest popularnym celem wycieczek turystycznych, ale i nie tylko. Turyści podziwiają zwłaszcza kontrast pomiędzy bielą skał i turkusowo-błękitną barwą morza. Atrakcję stanowi też część XIII-wiecznego kościoła w Højerup (dun. Højerup gl. Kirke), który oberwał się do morza wraz z częścią wapiennej płyty dokładanie 16 marca 1928. Kościół nazywany jest przez Polaków "Duńskim Trzęsaczem". Wciąż możemy podziwiać ambonę oraz kościelne nawy. Kościół jest cały czas otwarty i bez problemu można się do niego dostać. Od strony morza znajduje się mały balkon, z którego możemy podziwiać turkusowe fale. Miejsce to szczególnie upodobali sobie zakochani, co roku w świątyni aż 400 par przysięga sobie dozgonną miłość.