Proces słupskiej prawniczki Katarzyny R. „Przerażona uderzała głową o dach radiowozu"

Według oskarżającej w sprawie Prokuratury Okręgowej w Toruniu Katarzyna R. w Słupsku na ulicy Lelewela zaatakowała ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Mariusz K. został ranny w szyję i brzuch, Marcin K. - w pośladek. To zarzuty usiłowania zabójstwa pierwszego z nich i spowodowania lekkich obrażeń u drugiego. Po tym zajściu Katarzyna R. próbowała odjechać samochodem, ale uderzyła w ogrodzenie. Została zatrzymana przez policję.

Inaczej to zdarzenie na ostatniej rozprawie przedstawiła świadek Małgorzata B., znajoma Katarzyny R. jeszcze ze szkolnych lat.

- Piątego sierpnia 2022 roku wróciłam z pracy około godziny 21. Dwie godziny później zobaczyłam niebieskie światła – zaczęła swoje zeznania 39-letnia Małgorzata B., pośredniczka w obrocie nieruchomościami. – Na ulicy Lelewela w radiowozie była zamknięta Katarzyna. Przerażona wołała o pomoc. Bała się. Była w opłakanym stanie. Uderzała głową o dach radiowozu. Policjanci otworzyli drzwi. Wyskoczyła. Czterech policjantów rzuciło się na nią w sposób bandycki. Szarpiąc wrzucili ją do radiowozu. Zamknęli drzwi. Stała grupa ludzi, którzy zaczęli komentować, że Kasia została napadnięta przez Mariusza K. (to pokrzywdzony w procesie – red.) i kolegów. Broniła się. Dostała czymś ciężkim w głowę. Ludzie mówili, że straciła przytomność. Po paru minutach wstała. Jej samochód był w opłakanym stanie. Szyby powybijane, z dziurami. Ludzie mówili, że kogoś dźgnęli, ale kto kogo – nie było o tym mowy. Policjanci kręcili się wokół samochodu, ale nie widziałam, żeby kogoś przesłuchiwali. Poszłam do domu.