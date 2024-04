Słupszczanin w pułapce łowców pedofilów, ale sąd zwrócił podejrzanemu wolność

"Znudzony życiem młodzieniec posiadał dziecięcą pornografię i miał dostęp do dzieci. Wysyłał zdjęcia i filmiki pornograficzne. Rozochocony nalegał na intymne zdjęcia dziecka” – napisali łowcy w mediach społecznościowych. - Wart uwagi jest fakt, iż wiek dziecka absolutnie nie stanowił dla niego najmniejszej przeszkody w inicjacji kontaktu i dążenia do osiągnięcia z góry zamierzonego celu.

Obrzydliwe propozycje kierowane do 11-latki. Namawianie dziewczynki do określonego zachowania. Wielotygodniowe rozmowy na jednoznaczny temat. W końcu pierwsze spotkanie...

- Mogę pisać wiele, ale nic nie robić – odparł na stwierdzenie, że łowcy pedofilów mają udokumentowane wszystkie rozmowy z 11-latką, której składał konkretne propozycje i namawiał do określonego zachowania, między innymi dotyczącego zdejmowania odzieży, picia alkoholu przy ognisku. To jednak przykład łagodniejszych propozycji. Wyjaśniał też dziecku, co to jest seks. To wszystko łowcy cytowali w swojej relacji z żywo z zatrzymania.

Zatrzymany przez łowców wszystko tłumaczył nadmiarem alkoholu, ale jeszcze pięć minut przed spotkaniem wysłał do dziewczynki wiadomość.

Łowcy powiadomili policję.

- Podejrzany został zatrzymany w sobotę. W niedzielę zostały przeprowadzone z nim czynności w prokuraturze – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Mężczyzna ten złożył wyjaśnienia, ale nie mogę ujawnić, czy się przyznał. Zarzuciliśmy mu czyn z artykułu dotyczącego kontaktowania się z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej i składania propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych oraz zmierzaniu do jej realizacji.