Profesor Zbigniew Osadowski wybrany na rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Jak informuje Grzegorz Hilarecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Pomorskiego, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP, był jedynym kandydatem w wyborach władz uczelni na kadencję 2024-2028. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Uczelni, a także Kolegium Elektorów złożone z osób wybranych zgodnie z procedurą w tajnych głosowaniach spośród wszystkich grup społeczności akademickiej. Senat UP jednogłośnie ocenił pozytywnie zgłoszoną kandydaturę.

W środę, 20 marca, podczas otwartego spotkania JM Rektor przedstawił swoją wizję rozwoju naszego uniwersytetu. Potem na sali zostali, by zagłosować, tylko członkowie Kolegium Elektorów.

Za wyborem na Rektora dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. UP, zagłosowało 125 elektorów, przeciw było 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Z radością i z odpowiedzialnością przyjmuję decyzję elektorów o powierzeniu mi funkcji rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku na kadencję 2024-2028. To dla mnie wielki honor i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszej Alma Mater. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej za zaufanie – powiedział dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP. - Jako rektor Uniwersytetu Pomorskiego będę dążył do tego, aby nasza uczelnia była nowoczesnym i otwartym miejscem pracy i nauki, które stwarza najlepsze warunki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych, administracji oraz przede wszystkim dla naszych studentów i doktorantów. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i poparcie, jakie mi udzieliliście.

Obecna kadencja władz uczelni kończy się 31 sierpnia 2024 roku. Następnego dnia zaczyna się kolejna na lata 2024-2028.