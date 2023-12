Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok w Słupsku i regionie. Będzie cieplej i deszczowo

28.12.2023 - 29.12.2023 (Czwartek/Piątek)

W nocy zachmurzenie duże, początkowo miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, około 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, w porywach do 65 km/h, także w rejonach podgórskich Karpat te porywy mogą sięgnąć do 60 km/h. Powieje z południowego zachodu.

29.12.2023 - 30.12.2023 (Piątek/Sobota)

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami także mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.