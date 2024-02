Protest w Korzybiu. Mieszkańcy domagają się większej liczby połączeń i lepszych pociągów

Mieszkańcy gminy Kępice mają dość tłoku w pociągach, niedostatecznej liczby połączeń kolejowych do Słupska oraz pociągów w złym stanie technicznym. Jak mówią, normą na trasie kolejowej 405, która biegnie do Szczecinka do Słupska, i która przecina gminę Kępice, są ciągłe awarie pociągów, tłok, a nawet woda kapiąca na głowę.

Zdaniem pasażerów poranne i popołudniowe połączenia powinny być obsługiwane przez większe szynobusy, bo w godzinach szczytu do pociągu po prostu trudno wejść. Tracą nadzieję na poprawę sytuacji, a problemy, z którymi się zmagają, trwają od lat.

Przypominają, że w latach 2018-2019 przeprowadzono modernizację linii kolejowej 405. Kosztowała ona blisko 200 mln złotych. Oprócz wymiany torowisk i urządzeń obsługujących ruch, powstały nowe perony na stacjach. Remont miał się przyczynić do lepszej obsługi podróżnych. Co prawda czas przejazdu pociągów uległ skróceniu, ale to jedyne korzyści z tej modernizacji. Mieszkańcy gminy Kępice twierdzą, że pociągów jest mało, a tabor, który jest kierowany na tą trasę jest wyeksploatowany, a przede wszystkim za mało pojemny. Regułą jest, że na trasę obsługuje jednoczłonowy szynobus.