Przebudowa ulicy Kopernika w Ustce nie zakończy się w tym roku

Przebudowa ul. Kopernika w Ustce jest inwestycją powiatu słupskiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Część kosztów pokrywa też miasto Ustka. Prace rozpoczęły się wiosną tego roku od strony morza - na odcinku od ul. Chopina do ul. Mickiewicza. W sezonie ruch na placu budowy nieco zamarł, bo mieszkańcy skarżyli się, że hałaśliwy remont drogi przeszkadza wczasowiczom zakwaterowanym w pensjonatach, utrudnia wjazd na posesje i dojście do plaży. Teraz wciąż utrudnieniem jest wywóz śmieci, a zdezorientowani mieszkańcy wynoszą je do ustawionych w oddali od ich posesji kontenerów. Nie ma też segregacji. Na odcinku od ul. Kościuszki w stronę pl. Dąbrowskiego jest wyłączone oświetlenie. Wszystkie te niedogodności miały zakończyć się w tym roku, ale remont jeszcze potrwa.

Dłużej i drożej

Jak się dowiedzieliśmy, Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planuje zakończenie podstawowego zakresu prac do 22 grudnia, ale zwrócił się do wojewody o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca kwietnia. Dlatego, że drugiej warstwy asfaltu nie można kłaść w czasie mrozu. Szykują się również poprawki.