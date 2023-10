Przed nami Wszystkich Świętych. Policja z Bytowa ostrzega i radzi (WIDEO)

Do 2 listopada policjanci w całej Polsce będą prowadzili akcję „Znicz”. Będzie to okres wzmożonego ruchu na drogach, szczególnie w okolicach cmentarzy. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną i rozsądną jazdę. Nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, czy wyprzedzanie niezgodne z przepisami, to najczęstsze przyczyny wypadków.