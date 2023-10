Przedszkolaki odwiedziły redakcję „Głosu Pomorza” i GP24.pl [zdjęcia]

Do redakcji „Głosu” i GP24.pl przyszły przedszkolaki z grupy Biedronki. Na początku dowiedziały się co to jest redakcja i dlaczego tak właśnie się nazywa.

Opowiedzieliśmy dzieciom co to jest gazeta, jak ona powstaje, co zawiera, kto ją opracowuje, że musi potem zostać wydrukowana, a na koniec rozwieziona do punktów sprzedaży.

Przedszkolaki dowiedziały się też kto to jest dziennikarz i na czym polega jego praca. A także kto to jest fotoreporter i jakimi sprzętem się posługuje.

Wyjaśniliśmy również dzieciom, co to jest portal internetowy, jakie są jego możliwości i skąd pojawiają się informacje na naszej stronie internetowej.

Duże wrażenie na przedszkolakach wywarła wizyta w naszym studio wideo. Z zaciekawieniem oglądały kamery, reflektory, sprzęt nagrywający. Oczywiście dowiedziały się, jakie materiały w studio są nagrywane oraz w jaki sposób są później publikowane na portalu GP24.pl.