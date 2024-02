Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty

W 1988 r. zorganizowano w miasteckim domu kultury, bodajże pierwszą wystawę fotografii i pocztówek przedstawiających przedwojenne Miastko i okolice. Wydano także niewielkie album fotograficzny.

- Ta książka ze zdjęciami w języku polskim i niemieckim ma możliwie wielu obecnym mieszkańcom przedstawić dawny obraz miasta oraz dać wkład do dalszego wzajemnego porozumienia - napisał we wstępie do albumu ówczesny burmistrz Miastka Mirosław Hapka.