Przemek Kossakowski w Miastku. Podróżnik o życiu i śmierci (WIDEO)

Wyjątkowe spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka w Miastku. Na spotkanie z Przemkiem Kossakowskim przyszło mnóstwo mieszkańców miasta. Opowiadaniami zafascynowani byli nie tylko dorośli, ale też młodzież.

Przemek Kossakowski urodził się 1972 roku. To człowiek wielu talentów, dziennikarz, podróżnik, artysta. Zasłynął jako autor programu „Kossakowski. Szósty zmysł”, w którym dokumentował podróże po Ukrainie, Rosji, Bałkanach i Polsce, podczas których doświadczał praktyk znachorów, uzdrawiaczy i wróżbitów. W programach, które prowadził, poddawał się osobistym, często ekstremalnym doświadczeniom, wchodząc w nieznane dla siebie, obce światy.

- Wizyta pana Przemka była możliwa dzięki projektowi, który napisaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi Ewa Szyca, dyrektora biblioteki w Miastku. - Chcieliśmy, aby do miasta przyjechała wyjątkowa osoba, która mogłaby zafascynować naszych mieszkańców. I to się udało. Spotkanie było bardzo udane, a podróżnik zdradził wiele sekretów ze swoich licznych podróży.