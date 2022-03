Przy Szkole Podstawowej nr 5 będzie bezpieczniej. Ale bez wiaty

Wczoraj (środa) została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie. W wyniku postępowania przetargowego wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z siedzibą w Przyborzycach. Ta inwestycja ucieszy wszystkich rodziców, których dzieci chodzą do placówki w centrum miasta . Po pierwsze, dzieci w końcu będą mogły bezpiecznie wsiąść do autobusu, po drugie rodzice będą mieli gdzie zatrzymać się autem.

Zakres prac

Koszt realizacji inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć we wrześniu tego roku.

Zakres przedmiotu prac jest spory i obejmuje rozebranie zjazdów, zatoki i chodników, wykonanie chodnika i nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, wykonanie muru oporowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, przebudowa oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenów zielonych, ustawienie elementów małej architektury.

- Dość mocno wgryziemy się w skarpę - mówi Jacek Czapiewski, wiceburmistrz Bytowa. - To będzie nie tylko zatoczka autobusowa, ale też znajdą się miejsca, gdzie rodzice, którzy dowożą uczniów dla szkoły samochodami w bezpieczny sposób będą mogli je wysadzić.

A co z wiatą przystankową, o którą walczyli rodzice. Argumentowali, że uczniowie nie mają gdzie skryć się przed wiatrem i deszczem.

- Nie mamy takich planów - przyznaje wiceburmistrz. - Ale na tym etapie, nie wykluczamy takiej ewentualności.