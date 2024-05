Lisia Kępa z przewodnikiem. Zobaczysz pływające wyspy i maleńkie ważki

W niedzielę, 5 maja w Punkcie Informacji Turystycznej nad jeziorem Wiejskim w Rekowie odbędzie się zbiórka chętnych osób, które wspólnie "z kijkami" lub bez udadzą się na wspólny spacer z przewodnikiem. Zbiórka o godz. 9. Udział bezpłatny.

Uczestnicy pokonają ścieżkę turystyczną "Wśród leśnych jezior i bagien", przemierzą rezerwat Lisia Kępa podziwiając m.in. pływające wyspy. Grupę poprowadzi lokalny przewodnik Katarzyna Schuetza wraz z instruktorem nordic walking Bogdanem Adamczykiem.

Prosimy o zapisywanie się pod numerem telefonu: 601 411 636 (Bogdan Adamczyk) do 2 maja. Ułatwi to organizację poczęstunku dla uczestników marszu.

"Lisia Kępa" piątym rezerwatem przyrody na terenie gminy Bytów. Ten 313 ha teren leży w obrębie obszarów Natura 2000: Lasy Rekowskie oraz Pływające Wyspy pod Rekowem, a zarządzany jest przez Nadleśnictwo Osusznica.

Rezerwat obejmuje mozaikę torfowisk przejściowych i wysokich z jeziorkami dystroficznymi i pływającymi wyspami pła mszarnego (największe to jezioro Leniwe). Zatorfione zagłębienia terenowe, oprócz otwartych torfowisk, zajmują też bory bagienne i brzeziny bagienne. Niektóre torfowiska poprzecinane są nadal funkcjonującymi rowami melioracyjnymi i wymagają podjęcia ochrony czynnej. W ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (tzw. SZOW)” planowany jest remont zastawek na rowach, by skutecznie zablokować odpływ wody z torfowisk i wspomóc ich regenerację.

Rezerwat obfituje w szereg rzadkich, chronionych i unikatowych siedlisk, gatunków roślin i zwierząt. Do jednych z najciekawszych należy ważka, najmniejszy w Polsce - długość ciała do 2,5 cm gatunek iglicy - Nehalennia speciosa.

Rezerwat przyrody "Lisia Kępa" to 135. rezerwat przyrody w województwie pomorskim.