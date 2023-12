Przysięga żołnierzy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce [zdjęcia]

Przysięgę przyjął kmdr Grzegorz Okuljar, dowódca Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga w Ustce. Komandor docenił wysiłek żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego. Wręczył im listy gratulacyjne, podkreślając ich zaangażowanie i poświęcenie.

Przysięga zamyka etap szkolenia podstawowego żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, które trwa 27 dni. Podczas szkolenia ochotnicy poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz uczą się podstaw posługiwania się bronią.

Nowy rodzaj dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wprowadziła Ustawa o obronie Ojczyzny w kwietniu 2022 roku. Obecnie przed żołnierzami są trzy drogi wyboru.

Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia wojskowego, zostaną przeniesieni do rezerwy. Pozostali trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. W trakcie szkolenia specjalistycznego dowódca będzie mógł wyznaczyć żołnierza na inne stanowisko niż to, które mu wcześniej przydzielono. Na zakończenie tego okresu żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie mógł złożyć wniosek o służbę zawodowa, terytorialną czy rezerwę aktywną

Żołnierze przysięgali w obecności licznie zgromadzonych i wzruszonych rodzin.