Psie piękności w Ustce. Krajowa wystawa z zagranicznymi uczestnikami

Ile kosztuje champion? Jaki najdroższy pies pojawił się na wystawie?

- Trudno powiedzieć, bo cena jest uzależniona od rasy, kraju pochodzenia i utytułowania rodziców – mówi Bartosz Oniszczuk. - To wydatek kilku tysięcy złotych.

Bartosz Oniszczuk dodaje, że sobotnia wystawa była okazją do rozmów z hodowcami, dlaczego nie kupować psa z pseudohodowli. Na stoiskach handlowych można było kupić gadżety, które wykonują osoby niepełnosprawne, a dochody przeznaczają na swoją rehabilitację.

- To taka rodzinna impreza – podsumowuje przewodniczący. - W niedzielę na drugiej wystawie pieski również powalczą w swoich kategoriach i zostanie wybrany najpiękniejszy pies – zwycięzca finałowy wystawy Best in Show.