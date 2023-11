Pulsująca suita. Światowa premiera najnowszego utworu wizjonera jazzu ze Słupska - Leszka Kułakowskiego

Koncert odbędzie się w sobotę, 9 grudnia, w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, godzina 19. Bilety można rezerwować i kupować w kasie oraz na portalu kupbilecik.pl.

Kompozytor zasiądzie przy fortepianie, a towarzyszyć mu będą: Piotr Kułakowski (kontrabas), Tomasz Sowiński (perkusja), Orkiestra Smyczkowa złożona ze słupskich filharmoników pod batutą Rubena Silvy.

„Dialogues for an Improvising Piano and String Orchestra” to czteroczęściowa suita składająca się̨ z kontrastowych elementów.

- Jest dziełem energetycznym, pulsującym rytmami i mieniącym się barwnymi kolorami - mówi kompozytor.

W I części suity pt. „Taniec Arlequina” muzyka nawiązuje do kolorowego, wesołego, podskakującego i psocącego namiętnie, nieco rubasznego Arlekina. Przyglądamy się tym psotom i włączamy do zabawy.

II część „The Streets of New Orlean” jest kontrastowa i zabiera nas do mekki jazzu, Nowego Orleanu. Spacerujemy po kolorowych ulicach, pełnych dixielandu, bluesa, tu i ówdzie słychać radosny gwar z okolicznych knajpek, rozmowy.

- III część to piękna ballada „Red Ice”, która przenosi nas do krainy skutej wiecznym lodem i otwiera nam oczy na skutki katastrofy klimatycznej - opisuje Kułakowski. - Obserwujemy bowiem „płaczące i krwawiące” lody Arktyki i Antarktydy, które, topniejąc, wołają ludzkość o ratunek.

„Red Ice” może już być znany fanom twórczości Kułakowskiego, bowiem utwór znalazł się na płycie wydanej w 2020 roku o takim właśnie tytule.

IV część suity to wartka, neurotyczna, dynamiczna część „Unidentifield, Moving Object on the Horizon”. Przyglądamy się obiektom UFO na horyzoncie, które pojawiają się i ciągle znikają, przez co nie dają się zidentyfikować.

- Suita to nasycona barwami i emocjami podróż w najodleglejsze, często trudno dostępne zakątki Ziemi. Przepełniona jest radością muzyki, ale też wskazuje na moje zaniepokojenie nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi i niepewność, czy w czasach dezinformacji masowej mamy jeszcze wspólne wartości - dodaje Leszek Kułakowski.