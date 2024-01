Puszczyk został uratowany przez policjantów. Jest pod opieką weterynarza

- Gdy zatrzymali radiowóz, okazało się, że jest to sowa. Ptak był osłabiony i wymagał natychmiastowej pomocy. Widać było, że ma problemy z poruszaniem się oraz ranę oka. Na zewnątrz panował mróz, więc policjanci bez wahania przystąpili do działania. Zabezpieczyli odcinek drogi, aby leżącemu zwierzęciu nic więcej się nie stało, a następnie powiadomili Miasteckie Stowarzyszenie Bezdomny Kundelek, którego przedstawiciel po chwili pojawił się na miejscu, aby pomóc zwierzęciu. Puszczyk trafił pod opiekę specjalistów, otrzymał leki i został nakarmiony - mówi st. sierż. Dawid Łaszcz, rzecznik prasowy bytowskiej policji.

- Gdy otrzymaliśmy zgłoszenie od dzielnicowych o rannej sowie, która leży na środku drogi, natychmiast udaliśmy się na miejsce. Tam okazało się, iż zwierzę doznało urazu oka oraz prawdopodobnie prawego skrzydła. Zabezpieczone, zostało przewiezione do Przychodni dla Zwierząt s.c. Miastko, gdzie otrzymało pierwszą pomoc, a dalej do Gabinetu Weterynaryjnego SABA Łukasza Kisielewskiego i trafiła do dużej woliery. Puszczyk otrzymał leki i został nakarmiony. Jest słabiutki, ale trzymamy za nią mocno kciuki. Jego oko jest opuchnięte, ale gałka jest nienaruszona - mówią przedstawiciele Miasteckiego Stowarzyszenia Bezdomny Kundelek i dodają: - Bardzo dziękujemy za zgłoszenie oraz prawidłową postawę funkcjonariuszy policji. Cieszymy się, że nasza kilkuletnia współpraca skutkuje bardzo wysoką empatią do zwierząt wśród naszych mundurowych, stali się bardzo wyczuleni na podobne sytuacje, które są od razu nam zgłaszane.