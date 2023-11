Radarowe tablice prędkościowe w Miastku i podświetlane przejścia (WIDEO)

Tablice odstraszą piratów drogowych?

- Niedługo zaczniemy montować radarowe tablice prędkościowe - zapewnia Witold Zajst, burmistrz Miastka. - Pojawią się na wjazdach do miasta od strony Bytowa, Słupska, a także Polanowa. Tak jak to jest w innych miastach na tablicach pojawi się rzeczywista prędkość samochodów wjeżdżających w strefę zabudowaną. Wszystko po to, aby było bezpieczniej.

Podświetlone przejścia dla pieszych

Ale to nie wszystko. - Jesteśmy na etapie podświetlania wszystkich przejść dla pieszych - podkreśla samorządowiec. - To wspólne przedsięwzięcie realizowane z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo się cieszymy, że możemy w takie interakcje wchodzić. Dyrekcja przeprowadza inwestycję, a my płacimy za prąd. Koszt inwestycji to 70 tysięcy złotych. Prace już trwają.