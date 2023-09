Radosław Fogiel o środkach z KPO: Mamy do czynienia z partnerem, który nie dotrzymuje ustaleń i nie przestrzega prawa

Fogiel pytany we wtorek w Radiu Wrocław o kwestę pieniędzy z KPO odpowiedział, że należy zapytać "kiedy Komisja Europejska przestanie łamać prawo i bezprawnie, z pobudek czysto politycznych, przestanie wstrzymywać należne Polakom i Polsce pieniądze?". "Chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej, ale mamy do czynienia z partnerem po drugiej stronie, który nie dotrzymuje ustaleń, który nie przestrzega prawa" – ocenił.

Według niego "Polska zrealizowała wszystkie wymogi, jeśli chodzi o rozporządzenie o Funduszu Odbudowy i powinna te pieniądze otrzymać". "Co więcej, ostatnio to, że sprawa jest polityczna, że nie ma tam żadnych merytorycznych przesłanek, żadnej praworządności, żadnych kwestii ustawowych, potwierdził sam Donald Tusk, mówiąc, że jeżeli on by wygrał wybory, to następnego dnia, w jeden dzień KPO zostanie odblokowane" – stwierdził Fogiel.

"Jeśli próbuje się Polaków przekonać, że to są kwestie skomplikowane, że to są kwestie wymagające jakichś zmian, że to jest kwestia jakieś nieprawidłowości, po czym później szef partii opozycyjnej mówi, że jeden dzień wystarczy, że w zasadzie wystarczy tylko to, żeby on wygrał wybory, to przecież to jest bardzo czytelne. Po to jest wstrzymywane KPO, żeby wesprzeć opozycję w Polsce" – ocenił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.