Rekordowe zainteresowanie klasami OPW w słupskich szkołach. Młodzież coraz intensywniej myśli o karierze w wojsku

Liczba miejsc jest ograniczona

Najpierw rozciąganie. Później biegi, brzuszki i przeskoki. Następnie przewrót w przód i w tył. Niektórzy ćwiczenia wykonują bez zadyszki, inni oddech łapią z trudem, ocierając pot z czoła. Instruktor skrupulatnie notuje wyczyny absolwentów ósmych klas – każdy z nich chce się zaprezentować jak najlepiej. Jest ich kilkudziesięciu, test sprawności fizycznej przechodzą przy Stadionie 650-lecia w Słupsku. To dopiero pierwszy termin – wszystkich kandydatów do klasy OPW, która otworzy się we wrześniu w Zespole Szkół Mundurowych hala sportowa by nie pomieściła. Skąd tak duże zainteresowanie wojskowym kierunkiem? Wielu młodych ludzi chce wiedzieć, jak obronić siebie i bliskich w razie zagrożenia. Niektórzy z nich zawodowo pragną realizować się w wojsku – mieć dobrą i stabilną pracę. Profesjonalne szkolenia i dodatkowe zajęcia profilowane pod zwierzchnictwem MON mają ich przybliżyć do osiągnięcia celu.