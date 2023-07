Robot operacyjny już wkrótce w szpitalu w Słupsku

Słupscy chirurdzy testowali robota operacyjnego Da Vinci w lutym. To już kolejny robot, który pojawił się na testach w słupskim szpitalu.

Robot operacyjny trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Będzie to trzecie tego typu urządzenie na Pomorzu, które służy m.in. do małoinwazyjnych zabiegów urologicznych i ginekologicznych.

- Zapadła decyzja o zakupie nowoczesnego robota operacyjnego dla słupskiego szpitala - poinformował Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. To dobra wiadomość dla pacjentów z regionu słupskiego. Dwa podobne urządzenia - roboty operacyjne Da Vinci - działają już w dwóch szpitalach na Pomorzu. Jeden jest w szpitalu na Zaspie (od 2021 r.), a drugi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (od 2022 r). Najnowocześniejsza metoda operacyjna

Zabiegi przy użyciu robota to obecnie najnowocześniejsza i – co ważne – małoinwazyjna metoda operacyjna. Robot składa się z konsoli chirurgicznej i umieszczonej na platformie części roboczej. Wykonujący zabieg chirurg korzysta z konsoli, która jest wyposażona w układ optyczny pozwalający na oglądanie trójwymiarowego obrazu w jakości HD i wielokrotnym powiększeniu. Konsola ma też manetki służące do sterowania i manipulowania narzędziami wewnątrz ciała pacjenta. Robot jest w pełni sterowany przez operatora i obsługiwany przez asystę.

– Chcemy wyposażyć w tę nowoczesną maszynę kolejny szpital „marszałkowski”. Zwłaszcza, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku już jakiś czas temu podjął działania związane z przygotowaniem zespołu medycznego do wykorzystywania w procesie leczenia robotów medycznych – wyjaśnia marszałek Struk. – Chodzi o zabiegi ratujące życie i zdrowie mieszkańców nie tylko Słupska, ale całego regionu słupskiego, a nawet mieszkańców trafiających do słupskiego szpitala z rejonu pobliskiego województwa zachodniopomorskiego – dodaje samorządowiec. Będzie więcej zachorowań na raka

To niezwykle ważna inwestycja, gdyż w najbliższych latach specjaliści spodziewają się wzrostu liczby nowych przypadków chorób nowotworowych. Według danych za 2019 r. rak odpowiada aż za 26,38 proc. zgonów. Z chorób nowotworowych, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, najczęściej do zgonu przyczyniały się nowotwory złośliwe: tchawicy, oskrzeli i płuc oraz jelita grubego i odbytnicy. Wśród mężczyzn za znaczny odsetek zgonów odpowiadał nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Do 2028 r. lekarze prognozują wzrost zachorowań na nowotwory o 4,2 proc. w stosunku do 2019 r.



Potrzebna inwestycja

Z uwagi na niepokojące prognozy ważna jest obecnie możliwość szybkiego i skutecznego leczenia. A wysoką jakość i skuteczność w leczeniu nowotworów złośliwych zapewniać będzie w kolejnych latach właśnie leczenie robotyczne.

– W latach 2021-2022 słupski szpital przeprowadził 111 radykalnych prostatektomii. Zabieg ten można wykonać przy użyciu robota chirurgicznego. Zakłada się, że w kolejnych latach liczba wykonywanych zabiegów może wzrosnąć – ocenia Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP. – Co istotne, leczenie robotyczne raka gruczołu krokowego jest świadczeniem gwarantowanym przez NFZ, a od sierpnia koszyk świadczeń uzupełnią dwie kolejne procedury dotyczące leczenia raka endometrium oraz raka jelita grubego – dodaje Jędrzejczyk. Ponadto, do końca roku planowany jest zakup i instalacja nowego rezonansu magnetycznego, co zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do nowoczesnej, bezpiecznej i sprawnej diagnostyki. Testy Da Vinci już były

W lutym robot Da Vinci był na testach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Wielofunkcyjne urządzenie ma służyć do operacji schorzeń ginekologicznych, urologicznych, laryngologicznych oraz wielu innych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

- Ostanie lata to czas, gdy znacznie rozwinął się w naszej placówce zakres operacji przeprowadzanych metodami laparoskopowymi, czyli małoinwazyjnymi bez użycia tradycyjnego skalpela – mówił wówczas Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. - Dzięki zastosowaniu tych metod pacjenci dużo szybciej dochodzą do zdrowia, mają dużo mniejsze dolegliwości bólowe, szybciej się rehabilitują i wcześniej wychodzą zdrowi ze szpitala do domu. Ponieważ zabiegi laparoskopowe są w słupskim szpitalu stosowane z dużym powodzeniem, kolejnym pożądanym etapem unowocześniania zabiegów proponowanych przez placówkę będzie zakup robota operacyjnego – dodaje prezes Sapiński.

Nowoczesny robot medyczny umożliwia wykonywanie skomplikowanych operacji chirurgicznych.

- Wyspecjalizowana kadra, którą posiadamy może podjąć się wykonywania zabiegów w zakresie takich gałęzi medycznych, jak urologia, ginekologia, chirurgia bariatryczna, neurochirurgia oraz chirurgia ogólna i onkologiczna – tłumaczy Anetta Barna – Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie robot pojawi się w Słupsku, jaki dokładnie będzie jego koszt i jaka część sfinansuje urząd, a jaki szpital.

- Sposób finansowania nie jest jeszcze przesądzony i zależy od wyników postępowania przetargowego. Prawdopodobnie większa część będzie z budżetu samorządu, ale z pewnym dofinansowaniem ze strony spółki - mówi Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Da Vinci wraz z zestawem niezbędnych narzędzi jednorazowych, który znajduje się w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, kosztował we wrześniu 2022 roku prawie 10,4 mln zł, w tym 4 mln przekazał samorząd województwa pomorskiego, pozostałą kwotę wyłożyła spółka Copernicus.

