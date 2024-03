Nowoczesne leczenie obrzęku chłonnego pod okiem specjalistów. Lekarze z całej Polski przyjechali na warsztaty do słupskiego szpitala

Słupski szpital dla lekarzy z całej Polski zorganizował warsztaty leczenia obrzęku chłonnego. Podczas operacji po raz pierwszy wykorzystany został nowoczesny mikroskop. To wszystko pod okiem fachowców z amerykańskiej Cleveland Clinic.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku zainwestował w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego, a lekarze mieli okazję wykorzystać go w praktyce na warsztat zorganizowanych 7 marca. Doświadczeniami wymienili się z profesorem Wei F. Chenq i doktor Soni Pandey, którzy przyjechali do Słupska z Cleveland Clinic. - Przyjechało do nas 15 chirurgów z całej Polski i nasi znamienici goście z Cleveland Clinic - jest to topowy ośrodek w zakresie światowej chirurgii obrzęku chłonnego. Mieliśmy przyjemność odwiedzić ich dwukrotnie. Spora część naszej wiedzy była stamtąd zaczerpnięta. Teraz staramy się przenieść zdobytą wiedzę na polską niwę i wraz z kolegami z innych ośrodków największych centrów onkologicznych w Polsce staramy się coś nowego wprowadzić – mówi doktor Daniel Maliszewski ze słupskiego szpitala. Podczas operacji wykorzystywany będzie nowoczesny mikroskop umożliwiający operatorom zespalanie wyjątkowo drobnych naczyń limfatycznych. Takiego urządzenia w słupskim szpitalu wcześniej nie było.

- Dzisiaj mamy dwóch pacjentów. Pierwsza pacjentka to pacjentka po leczeniu z powodu raka piersi. Są to profilaktyczne zespolenia, czyli zabieg, który pozwoli jej zredukować znacznie ryzyko obrzęku chłonnego po raku piersi wynikającego z uszkodzenia dróg chłonnych. Druga pacjentka to pacjentka po raku szyjki macicy, gdzie już ten obrzęk jest. Tam będziemy próbować różnymi metodami, łącząc kilka nowoczesnych technik, wyleczyć ją z tego obrzęku – opisuje doktor Maliszewski. - Są to zabiegi poprawiające funkcjonowanie. Wiele nowotworów traktujemy jako choroby przewlekłe. Z jednej strony osiągnęliśmy dobre wyniki jeśli chodzi o przeżywalność, teraz musimy powalczyć o komfort tego pacjenta – żeby mógł normalnie funkcjonować, zapomnieć o tej chorobie, o tym co go spotkało – dodaje.

Warsztaty prowadzone będą również jutro. Pozwolą na poszerzenie wiedzy operatorów, poznanie nowych nowych technik operacyjnych i przetestowanie aparatury gwarantującej jeszcze lepsze efekty terapeutyczne u operowanych pacjentów.

Współpracę z polskimi lekarzami zachwalał profesor Wei Chenq: - To moja druga wizyta w Polsce – pierwsza była w 2019, jeszcze przed Covidem. Jako ośrodek jesteśmy nastawieni na edukację i dzielenie się naszą wiedzą, takie warsztaty to świetna okazja do promowania nowoczesnej edukacji w zakresie chirurgii układu limfatycznego. Zawsze warsztaty wykorzystujemy do obopólnej wymiany doświadczeń – mówił. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku jest jedną z nielicznych placówek w kraju podejmujących się diagnostyki i operacyjnego leczenia obrzęków chłonnych u dorosłych i dzieci. Na leczenie przyjeżdżają tu pacjenci z całego kraju i z zagranicy.

