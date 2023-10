Różowy październik. Konferencja słupskich Amazonek w ratuszu

Słupskie Stowarzyszenie Amazonka z okazji „Różowego Października” , miesiąca świadomości raka piersi zorganizowało I Konferencję Edukacyjno-Profilaktyczną „Silne razem. Razem po zdrowie”. To wykłady onkologów, psychoonkologów, specjalistów z dziedziny nowotworów piersi. To także nauka badania piersi i multum wiedzy o zdrowiu.

Konferencję zorganizowano w sali słupskiego ratusza. - Znamienici prelegenci mówią o tym, jakie znaczenie ma profilaktyka, jak wspierać się po to, aby choroba onkologiczna – o ile już takowa będzie miała miejsce – przebyła bardziej łagodnie, lub abyśmy mogły łatwiej poukładać to sobie w głowie same ze sobą – mówi Teresa Kobylińska, prezes Stowarzyszenia Amazonki w Słupsku. - Mamy tu znamienitych gości – profesor Krystynę de Walden-Gałuszko, psychoonkolog i psychiatrę z Gdańska, profesor Joannę Kufel-Grabowską z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapeutę Macieja Maraszkiewicza z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, panią Milenę Taranowicz, dietetyczkę, oraz pielęgniarkę onkologiczną, która opowie i procesie leczenia i zaopiekowania się pacjentką po operacji – mówi pani Tersesa. Ale konferencja to nie tylko wykłady. - Jest też stoisko, na którym prowadzona była nauka samobadania piersi, stoisko, przy którym można dowiedzieć się wszystkiego o stomii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku ze swoimi studentami wykonuje pomiar tkanki tłuszczowej, a przy stoisku Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dowiemy się wszystkiego o programach profilaktycznych, zmierzymy ciśnienie, z kolei uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej wykonują masaże – opowiada słupska Amazonka. - Zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i fundacje, uczniów szkół medycznych.

Konferencja ma nam wszystkim uświadomić, że... - Taniej wychodzi z profilaktyką niż z leczeniem. My – jako stowarzyszenie - przez cały rok pracujemy na poczet profilaktyki. Jesteśmy w szkołach, urzędach, aby uświadamiać kobietom, jak wielkie znaczenie ma dbałość o siebie. Naprawdę łatwiej zapobiegać niż leczyć. Nie bać się. Nie umiem powiedzieć z czego wynika to, że jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o umieralność na raka wśród kobiet, pomimo tego, że naprawdę bardzo podniosła się jakość leczenia nowotworów. Pewnie wynika to z bojaźni. Trzeba jednak weryfikować wszystkie zmiany niepokojące. My jesteśmy przykładem tego, że dbałyśmy o siebie zawsze i dzięki temu, że nie zakopałyśmy problemu pod dywan, dzisiaj cieszymy się życiem – mówi Teresa Kobylińska.

Co ważne, już wkrótce dostępność do badań mammograficznych się zwiększy.

- Od 1 listopada 2023 roku darmowy program badań mammograficznych będzie rozszerzony. Będą mogły korzystać z niego panie już od 45. roku życia do 74. roku życia. Dotychczas obejmował panie w wieku 50-69 lat. To nasz sukces i praca – Federacji Amazonek. Już wiele lat temu o to zapobiegałyśmy. To na pewno zwiększy wykrywalność raka piersi. Przychodzą do nas kobiety coraz młodsze. Rak piersi dotyczy nawet dziewczynek. Dlatego ta uważność każdej z nas powinna być coraz większa – apeluje pani Teresa.

Słupskie Stowarzyszenie Amazonki działa od 32 lat.

- Spotykamy się po to, aby się wspierać emocjonalnie, ale i praktycznie. Bo w grupie jest siła, którą czerpiemy na co dzień. Jest nas ponad sto. Spotykamy się raz w miesiącu. Nasze biuro przy ulicy Niedziałkowksiego 6 czynnej jest jednak w każdą środę w godzinach 11-15. Dyżurują wolontariuszki, można przyjść, dołączyć albo przynajmniej posłuchać, czym się zajmujemy – zaprasza pani prezes.