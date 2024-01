Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię

Z ruchu pieszego i rowerowego okolice mostu czołgowego zostały wyłączone już w zeszłym tygodniu. Trwają ostatnie przygotowanie do rozbiórki znanego słupszczanom obiektu, który znajduje się na trasie budowanego odcinku ringu. W jego miejscu pojawi się zupełnie nowa przeprawa dla pieszych i rowerzystów, a obok stanie most dla samochodów.

- Zaczyna się odrdzewianie konstrukcji. Jest to most baileyowski [rodzaj stalowego przenośnego mostu – red.], saperski – taki, który można rozłożyć. Wyzwaniem będzie wiek (70 lat), kiedy ten most był rozłożony. Śruby się zapiekły, sworznie mogą być też trudne do usunięcia, ale wykonawca rozpoczyna prace, które powinny ułatwić ten demontaż. Obiekt zostanie złożony i zdeponowany w magazynie ZIM i będzie czekał na decyzje co dalej – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.